Мнение: О последнем аргументе Александра Лукашенко

24.08.2020, 2:42, Разное

Эти драматичные кадры облетели весь мир и взорвали интернет. Белорусский президент Александр Лукашенко, последний диктатор Европы, как его называют на Западе, предъявил urbi et orbi свой последний аргумент. Российский автомат Калашникова, поначалу без рожка с патронами.

Но, во-первых, все знают, что и незаряженное оружие раз в год стреляет. Во-вторых, как известно, если в I акте на сцене появляется ружьё, в финале прозвучит выстрел. Далеко ли до финальной сцены, и выстрелит ли последний довод диктатора?

Многие начали сравнивать Александра Лукашенко не то с чилийским президентом Сальвадором Альенде, убитым при защите дворца «Ла Монеда», не то с его ниспровергателем Аугусто Пиночетом, тоже диктатором. Но мне почему-то первым делом вспомнилась наполненная болью и безнадёгой картинка из более близкого прошлого.

На ней один несостоявшийся национальный лидер, поначалу тоже демонстрировавший готовность умереть с оружием в руках, пытается договориться с американским послом о сохранении собственной жизни и прочих условиях капитуляции…

Конечно, #Беларусь – не #Россия. Да и впечатления, что официально избранный президент готов капитулировать, не складывается. А вот готов ли он реально применить последний аргумент – не на словах, а на деле?

Воскресный Минск дал ещё одну примечательную картинку.

По примерным оценкам, в минувшее воскресенье, 23 августа, на 15-й день послевыборных протестов, сто тысяч белорусов снова вышли на митинг около президентского Дворца Независимости. Их встретили колючая проволока и ОМОН в полной экипировке. К счастью, обошлось без жертв: митингующие не пошли на штурм, а защищающие даже не пытались никого разгонять. Протест остался мирным.

В принципе, понятно, что полуторатысячный ОМОН плюс ещё 500-1000 чел. военнослужащих спецподразделений со 100-тысячной толпой если и смогут что-то сделать, то ценой большой крови. Это не разбегающихся граждан охаживать дубинками впятером на одного. Во весь рост встаёт вопрос о привлечении армии к разгону протестов. Там соотношение будет уже другим: белорусские вооружённые силы насчитывают примерно 65 тыс. штыков.

Но такой приказ – палка о двух концах. Даже если высшие военные чины возьмут под козырёк, не факт, что такую же прыть проявят младший офицерский и рядовой состав. Которых может деморализовать перспектива применять оружие против таких же граждан, как они – возможно, отцов, братьев, друзей… А отказ армии выступить на защиту порядка означает фактический крах режима.

Но и успешное привлечение армейских подразделений к восстановлению порядка – никакая не гарантия оного. Революция 1905 года началась с того, что гвардейские и казачьи полки, сохранившие верность Императору, разогнали мирное шествие к Зимнему дворцу, из-за чего погибли несколько сотен человек. Общенациональный взрыв возмущения оказался настолько силён, а полученная травма – настолько глубока, что в 1917 году армия уже не вмешалась…

На пушках средневековых правителей мастера-умельцы отливали надпись «Ultima ratio regum» – Последний довод королей. Свой последний аргумент Александр Лукашенко уже продемонстрировал. Хватит ли у него безумия применить покаазанное?