 

Мнение: Разбежались как крысы

24.08.2020, 2:35, Разное

Лукашенко над Минском во время протестов.

Источник: Colonel Cassad



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