Мнение: Навальнятки, ну, пожалуйста, ответьте, на пару вопросов про вашего царя?

24.08.2020, 2:24, Разное



Нет, надежды, конечно, мало, хорошего человека навальненком не назовут. Но вот все эти кирыярмыш, шендеровичи – вот вся эта шушера, включая ИП Ефремова, который сказал, что он просто стихи читает за деньги, а так не сильно и против Путина: почему они не могут просто ответить на элементарные вопросы. Не сложные. А?

Во-первых, еще и еще раз – как Навальный оказался в Томске, когда он был под подпиской о невыезде, потому что кажется завтра – у него суд начинается и он бы точно сел за клевету? Один дурачок написал, что это вранье и у Навального нет подписки. Ок, едем дальше.

Как много с условкой народа в России шарится по заграницам? И более того, почему Навального выпустили и в этот раз в Германию? Нет, я понимаю почему, но навальнятки они же за закон? И чо?

Едем дальше. Только меня смущает, что Навального приняли в Германии как божество – типа фараона. Куча машин, военный аэродром, охранники. Кстати, заметьте, бюргеры положили болт на Лешу, на жену Леши, на паству Леши – у них выходной. И тишина, как в саркофаге – никто не визжит, что подлые немчуры тянут с анализами… Куда все делось, а, борцы за Лешкину печень?

Кстати, никто не переживает, что теперь за Лешкино здоровье будут платить немецкие налогоплательщики. Ну, это понятно, но – гость канцлера? Вы точно уверенны, что такой "президент" будет работать на хомяков, а не на канцлера? Зачем Меркель весь этот головняк, если нет каких-то тайных вещей? Что, кто-то, кроме моих шароварных читателей и хомяков верит, после Украины-то – что в этом мире кто-то делает что-то бесплатно? Это я молчу, прими Москва какого-нибудь американского оппозиционера и кандидата – с такими почестями. Нет, нормально все, хомяки?

В качестве бонуса еще вопрос: а чо, мы отравили Скрипалей, мы украли выборы в США, мы поставили Трампа – да мы все можем – не смогли травануть Ололошу? У Путина украли весь яд и все ледорубы? Странно все это, Скрипалей нет, а Ходорковский есть. Ну, это намек, если уж думать, кого больше Путин – не любит.

И я знаю ответы. Ругательства, пространные размышления, призывы "подумать", крики "Абырвалг" – но в логику не сможет ни один навальненок. Ибо навальненок, да и любой российский оппозиционер, начинающий думать, а не говорящий, что он "думает" – становится ватником. Проверенно не только на себе, но уже на многих-многих окружающих.

А Лешке здоровья. Таких [вырезанно цензурой] работников на благо России мы где еще найдем? Старая школа, теперь таких не делают.

Есть правда Яшин. Но, вы сами знаете – он мудак…

Счастья вам.