 

SpiKey позволяет копировать ключи по звуку в замочной скважине

24.08.2020, 1:42, Новости дня

Для того чтобы скопировать ключ от обычного механического замка, теперь вовсе не обязательно делать в него слепок. Специальная технология SpiKey позволяет определить форму зубцов и глубину бороздок по звуку, который возникает при открывании или закрывании дверей.

Поворачивая ключ в замке, мы двигаем шлицы, которые создают определенные звуки. Суть изобретения состоит в том, чтобы подслушать, записать звуковой ряд, а затем расшифровать его, предоставив информацию о ключе.

SpiKey пока работает с точностью 56%. Но этот показатель можно улучшить. Проблема в том, как найти «мирное» применение данной технологии. Ведь первое, что приходит на ум, явно противоречит законам любой страны и морали любого общества.



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