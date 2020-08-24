VOAэкспресс 23 августа 2020

24.08.2020, 1:30, Новости дня

Протесты в Беларуси

По сообщениям СМИ, Александр Лукашенко привёл армию в полную боевую готовность, приказав перебросить войска на западное направление. Это произошло впервые за годы его правления.

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Десятки тысяч демонстрантов вышли в воскресенье на улицы Минска. Министерство обороны Беларуси заявило, что реагировать на действия оппозиции вблизи национальных мемориалов будет армия.

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Фотогалерея с улиц Минска.

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Рядом с посольством Литвы в Вашингтоне проходит акция солидарности с протестующими в Беларуси. Корреспондент Русской службы "Голоса Америки" Алексей Горбачев рассказывает с места событий.

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