Мнение: О первом шаге к возврату Крыма

24.08.2020, 1:15, Разное

В связи с неюбилейной датой опять поминают Советско-Германский договор о ненападении, 1939 года, также известный как Пакт Молотова-Риббентропа. Криков, правда, поменьше, чем год назад, но суть та же – преступление, пролог к войне, адский сговор и даже неприкрытый грабёж.

О последнем и поговорим. И про #Крым – тоже.

Можно много спорить, насколько Пакт ложился в канву двусторонних договорённостей тех лет в Европе. Но один момент остаётся неизменным, если очистить его от идеологической шелухи. Как ни крути, но сталинский СССР по договорённости с Третьим Рейхом ограбил Польшу. Даже если Иосиф Сталин и весь Советский Союз считали, что речь идёт всего лишь о восстановлении исторической справедливости. То есть, о возвращении сакральных, исторически российских земель. В конце концов, Рижский договор 1921, который подписали Советы, установил границу между Беларусью, Украиной, РСФСР и Польшей, а также отказ всех трёх советских подписантов от территориальных притязаний на земли к западу от этой границы. В соответствии с ним СССР территориальных претензий к Польской республике не предъявлял вплоть до сентября 1939 года.

Не напоминает ситуацию с Крымом, нет? Разница, пожалуй, лишь в том, что #Россия вернула Крым, вообще не согласовав это с кем-либо на бумаге. Хотя, справедливости ради, ходили туманные слухи о неких договорённостях между Владимиром Путиным и тогдашним американским президентом Бараком Обамой о том, что если РФ ограничится только Крымом, то и Америка ограничится декоративными санкциями против отдельных лиц. Но катастрофа малазийского «Боинга» в небе над Донбассом, где погибли почтенные граждане Старого Света, обнулила этот неформальный пакт.

Иногда выдвигаются соображения, что территориальный передел Польши 1939 года был узаконен в Ялте и Потсдаме, а затем, через 30 лет и в Хельсинки. Тогда как возврат Крыма никто в мире не признал, кроме самых одиозных режимов. Но, если брать по большому счёту, то, во-первых, акт грабежа не становится законным приобретением, даже если его как-то «легализовали» три хищника на междусобойчике. Значение имеет в первую очередь свободная воля ограбленного. И во-вторых, согласие поляков в 1975 году давало, по сути, марионеточное правительство, практически назначавшееся в Советском Союзе. Опять же, в качестве примерной аналогии, много ли значат для Украины и всего остального мира любые акты и соглашения, подписанные главой Крыма Сергеем Аксеновым?

Меж тем воля польского народа, этого истинного суверена своей страны как раз и заключается в безоговорочном и полном возврате Восточных кресов как законно польских земель. Точно так же, как воля украинского народа требует возврата Крыма (и выплаты компенсаций).

Правда, при этом украинский народ как бы забывает, что и сам пользуется в полной мере плодами беспардонного грабежа и грандиозного преступления сталинского Режима™. Так почему бы Украине и тем её интересантам, что осуждают внешнюю политику СССР, не показать миру пример доброй воли? Почему бы им не вернуть Польше те земли, которые были прирезаны УССР и позорным Пактом Молотова-Риббентропа? Ведь так моральная позиция Украины станет намного сильнее, нет?