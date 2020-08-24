Турция продлила срок проведения геологоразведки на шельфе Греции

24.08.2020, 0:48, Новости дня

Турция продлила срок пребывания исследовательского судна Oruc Reis в районе греческого морского шельфа до 27 августа, что в Афинах расценили как новую провокацию Анкары, сообщило Афинское македонское агентство новостей (АМНА).

Как отмечает АМНА, «турецкая гидрографическая станция в Анталье выпустила новое незаконное международное уведомление Navtex для проведения исследовательским судном Oruc Reis сейсморазведки в том же районе, который был объявлен в предыдущем незаконном уведомлении Navtex, истекающем в воскресенье». Новое уведомление, в котором приводятся координаты зоны сейсморазведки, будет действовать до 27 августа, передает ТАСС.

По данным АМНА, Oruc Reis в настоящее время движется в районе континентального шельфа Греции в юго-западном направлении в сопровождении вспомогательных судов и кораблей ВМС Турции, за которыми следит флот и авиация Вооруженных сил Греции.

Источники в греческом правительстве подчеркнули, что, «продолжая свое провокационное поведение с помощью объявления нового незаконного уведомления Navtex, Турция лишь демонстрирует всему миру, что ее ссылки на международное право и диалог являются чисто отговорками». «При таком поведении единственное, что ей удается, – это негативные последствия для нее самой», – заявили источники.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил об отказе Анкары прекращать геологоразведку в Средиземном море, которую Турция возобновила в начале августа.

После этого генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу в связи с напряженностью в восточной части Средиземноморья.

В июле 2019 года Турция решила активизировать геологоразведочные работы в районе Кипра. США призвали Турцию отказаться от своих планов. РФ же предложила помощь Турции с геологоразведкой на шельфе Восточного Средиземноморья.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о возможности начала большой войны из-за греческого острова Кастелоризо, расположенного в сравнительной близости от турецкой Антальи, о новом конкуренте Газпрома в Европе, а также о назревающем конфликте за кипрский шельф.