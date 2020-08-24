Обменное

24.08.2020, 0:45, Разное

Есть вещество у нас такое — невидимое, как среда. Мы, всю планету беспокоя, его развозим кто куда.

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая»

Навальный вылетел из Омска,

Хоть погружен в глубокий сон.

Теперь мы, видимо, прорвемся.

Он будет, видимо, спасен.

Врачи ни в чем не виноваты.

Достойны наши Гиппократы

Лишь благодарственной слезы —

По мненью большей части ваты

И даже части демшизы.

Я к этим срачам равнодушен,

И раз врачи сказали так:

«Обмен веществ его нарушен» —

Давайте примем этот факт.

С ним обменялся веществами

Сосед, принесший вещество.

Такое может быть и с нами.

Со мной вот было, и чего?

Есть вещество у нас такое

Невидимое, как среда.

Мы, всю планету беспокоя,

Его развозим кто куда.

Мы им неслыханно богаты,

Оно нам заменяет стиль,

Его развозим мы и в Штаты,

И в край, где Солсберецкий шпиль.

И в Беларусь, и в Украину

Везем мы это вещество,

И без него я кони двину

Куда быстрей, чем от него.

Оно повсюду в мире брезжит,

Ползя гангреной по ноге.

Оно и Трамп, оно и Брекзит,

И АУЕ*, и АдГ**.

Им Орбан щедро унавожен,

Ле Пен (безвластная пока),

Его развозят и Пригожин,

И ВЧК, и ЧВК.

Иной заморский агитатор

Не устыдится громких фраз

Его, мол, главный генератор

В Кремле находится у вас!

Другие авторы считают,

Несокрушимы и чисты,

Что Кремль собой как раз питают

Его глубинные пласты,

Его источник не в Володе,

А в кирпичах его стены;

Круговорот его в природе

И есть история страны.

(Иной читатель спросит строго:

«Ты намекаешь на говно?»

О нет. Говна сегодня много,

Но это вовсе не оно.

Говно невинно, чисто, просто

В своем зловонии пустом.

В нем видно даже благородство

В сравненье с этим веществом.

В нем страх, и прах, и страсть, и порно,

И злость, и месть, и грязь, и Чудь, —

Говно в нем тоже есть, бесспорно,

Но лишь для запаха, чуть-чуть.)

Любой способен занедужить,

Вдохнув хоть раз миазмы те.

Его не могут обнаружить

Ни ЦРУ, ни «Шарите»,

Его ничем не уврачуют

Все ваши капли и драже, —

Но все его мгновенно чуют.

Лишь мы принюхались уже.

Нам нет спасения, о Боже.

Надежда теплится едва,

Что и Навальный выдал тоже

В ответ немного вещества —

При положении нормальном

Обмен бы выгоден весьма,

Но сколько там в одном Навальном

Напора, храбрости, ума?

Он эти свойства щедро тратит

Среди вранья и вероломств,

На Омск — и то уже не хватит.

И что бы смог отдельный Омск

Среди разнузданных хабалок,

Рулящих медиа в Москве?

Прибавь сюда еще Хабаровск —

Все растворится в веществе.

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И сам же в этом веществе я.

Я влился в это вещество.

Оно со мною чуть острее

И крепче.

Только и всего.

Дмитрий Быков

обозреватель

*Арестантский устав един (признано экстремистским)

**Альтернатива для Германии (не признана экстремистской)