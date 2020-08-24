 

По случаю Дня Независимости Украины Макрон пожелал “доверия между странами”

24.08.2020, 0:20, Новости дня

Президент Франции Эммануэль Макрон в День Независимости Украины пожелал украинскому народу процветания и мира. Об этом 23 августа проинформировал Офис президента Украины.

В ведомстве рассказали, что президент Франции отметил “настойчивость и открытость” главы Украинского государства Владимира Зеленского в достижении “ощутимого прогресса в восстановлении мира на Донбассе”.

“Эта решительная позиция, открыв путь к проведению саммита в Париже в декабре прошлого года, позволила провести ряд освобождений пленных, связанных с конфликтом, а также в последнее время принять меры по усилению режима прекращения огня”, – считает Макрон.

Он пообещал, что его страна вместе с Германией останется “рядом с Украиной в поисках стабильного политического решения конфликта на востоке страны, а также отстаивать суверенитет Украины в рамках международно признанных границ”.

“В продолжение наших последних переговоров хотел бы пожелать дальнейшего развития наших двусторонних отношений и укрепления связей дружбы и доверия между нашими странами”, – заявил Макрон в письме, присланному в адрес Зеленского.

24 августа 2020 года Украина отмечает 29-летие независимости.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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