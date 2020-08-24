 

Водителей в Украине могут получить штрафы за 3D номера на автомобилях

24.08.2020, 0:20, Новости дня

Украинских водителей будут штрафовать за ЗD номера на автомобилях, потому что они не соответствуют установленным требованиям государственных стандартов Украины (ДСТУ), заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Facebook.

Билошицкий пишет, что в Украине появилось много компаний, предлагающих сделать номерные знаки в формате ЗD.

По его словам, в пункте 4.3 ДСТУ 3650:2019 “Дорожный транспорт. Знаки номерные транспортных средств. Общие технические условия” прописано, что 3D номерные знаки не соответствуют требованиям.

“Что касается Правил дорожного движения. Согласно пункту 2.9 “в”, водителю запрещается управлять транспортным средством с номерным знаком, не отвечающим требованиям стандартов (ДСТУ)”, – написал Билошицкий.

ЗD номерний знак: відповідає вимогам стандартів чи не відповідає? Їхнє використання – порушення ПДР чи ні?Чимало…

Posted by Олексій Білошицький on Reede, 21. august 2020

Он добавил, что водителям грозит штраф 170 гривен за управление транспортным средством с номерным знаком, который не отвечает требованиям. При повторном правонарушении в течение года штраф увеличится до 255 гривен, или водителя отправят на общественные работы от 30 до 40 часов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.07 / Трамп напомнил о «супер-пупер-ракете» и пообещал «много интересного»

15.07 / Российский экономист и глава “Укргазбанка”. СМИ назвали девять кандидатур, которых Зеленский рассматривает на главу НБУ

28.07 / В Тбилиси спорят о послании госсекретаря США 

09.07 / RT – телеканал нон-грата в Литве и Латвии 

01.08 / Армения обвинила Турцию в дестабилизации обстановки на Южном Кавказе

02.08 / Москвичей предупредили о дождливой погоде

25.06 / В Минске более 760 тысячам человек запретили пить воду из-под крана

30.06 / В Тегеране прогремел взрыв

09.07 / Цена барреля нефти Brent опустилась ниже 42 долларов

29.07 / Венедиктов: Трамп бы с Патрушевым просто взасос целовался

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска