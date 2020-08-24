 

11 человек задержаны в Москве на акции солидарности с белорусами

24.08.2020, 0:00, Новости дня

В Москве полиция задержала по меньшей мере 11 человек, которые вышли к белорусскому посольству на акцию солидарности с протестующими против Александра Лукашенко в Минске.

Правозащитный проект "ОВД Инфо" сообщает, что один из задержанных – музыкант группы Rodonitza, которого, по его словам, увели в автозак за бело-красную футболку. Эти цвета использует белорусская оппозиция.

По данным СМИ, всего к белорусскому посольству на улице Покровка вышли свыше ста человек. МБХ-Медиа отмечает, что в акции приняла участие певица Анжелика Агурбаш, которая является уроженкой Белоруссии.



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