 

ЛНА отвергла заявление Триполи о прекращении огня

24.08.2020, 0:00, Новости дня

Ливийская национальная армия (ЛНА), базирующаяся на востоке страны, в воскресенье отвергла объявление о прекращении огня, сделанное властями в Триполи, назвав его маркетинговым трюком. Согласно заявлениям ЛНА, противоборствующие силы мобилизуются у линий фронта в центре страны.

Представитель ЛНА Ахмед Мисмари сообщил, что армия готова ответить на любую атаку на ее позиции в районе прибрежного города Сирта и Джуфры на юге.

Заявление Мисмари стало первой реакцией ЛНА на сделанное в пятницу объявление главы правительства национального согласия в Триполи Фаиза Сараджа о прекращении огня и его призыв к возобновлению добычи нефти.

«Инициатива, под которой подписался Сарадж, предназначена для рекламы в СМИ, – заявил Мисмари на брифинге для журналистов. – Происходит наращивание сил и передача техники для ударов по нашим силам в Сирте».

«Если Сарадж хотел бы прекращения огня, он отвел бы свои силы, а не выдвигал их к нашим подразделениям в Сирте», – добавил он.

Мисмари не упомянул о параллельном призыве к прекращению огня, с которым выступил в пятницу глава базирующегося на востоке страны парламента Ливии Агила Салех.

Салех приобрел известность, сравнимую с известностью командующего ЛНА Халифы Хафтара, после того, как военная поддержка правительства национального согласия со стороны Турции вынудила ЛНА прекратить 14-месячное наступление на Триполи в июне.

Более пяти лет Ливия остается расколотой на соперничающие лагеря, базирующиеся на востоке и на западе страны.

В конфликте, ставшем ареной для региональных соперников, ЛНА получала поддержку со стороны ОАЭ, Египта и России.

Начиная с июня, интенсивные боевые действия в стране не велись. Ранее обе стороны обвиняли друг друга в нарушении перемирий и использовании их для перевооружения.



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