 

Зеленский – на месте Лукашенко я провёл бы новые выборы

23.08.2020, 23:45, Новости дня

Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью Euronews рассказал, что на месте президента Белоруссии Александра Лукашенко он провёл бы новые выборы и пригласил бы международных наблюдателей. По его словам, при таком сценарии, кто бы ни выиграл по итогам голосования, «всё было бы спокойно, без крови, честно и вошло бы в историю».

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал телеканалу Euronews, что бы он сделал для урегулирования белорусского политического кризиса, если бы он оказался на месте Александра Лукашенко.

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, президент Украины: Если бы меня спросили, что бы я сделал на месте…

Что бы сделали на месте Александра Лукашенко?

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ: Честно?

Да.

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ: Давайте представим, что я уверен в себе, я уверен в выборе народа. Я — уверенный человек. Как можно всех успокоить? Я бы точно сказал: через месяц — новые выборы. Я иду. Идите, кто хочет. Международные наблюдатели — я всех бы пригласил, всех. И заявил бы народу Беларуси: пожалуйста, выбирайте. И после такого результата, не было бы вопросов ни у кого. Я в этом уверен. Если бы Александр Григорьевич победил, он бы победил. А если победил бы кто-то другой, значит кто-то другой. Но всё было бы спокойно, без крови, честно и вошло бы в историю.

Дата выхода в эфир 22 августа 2020 года.



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