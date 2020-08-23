Мнение: “Рука Москвы” в Мали – 2

23.08.2020, 23:40, Разное

В продолжение темы "Руки Москвы" в Мали https://colonelcassad.livejournal.com/6111012.html, где в результате военного переворота было свергнуто профранцузское марионеточное правительство.

1. Как минимум двух руководителей военного переворота (Малика Диао и Садио Камара) обвиняют https://www.thedailybeast.com/russia-trained-the-mali-coup-leaders в том, что они незадолго до военного переворота вернулись в Мали из России, где проходили обучение у российских военных. На базу в Кати, откуда стартовал военный перевод, они вернулись из России за неделю до его начала. Их обвиняют в том, что они еще с лета прошлого года вынашивали планы военного переворота, перемания на свою сторону офицеров местной армии. Тем не менее, несмотря на эти обвинения, каких-то фактических данных свидетельствующих о том, что Россия принимала организационное участие в военном перевороте нет. Есть только "подозрения". Ежегодно, в России обучается до 20 офицеров из Мали https://clubofmozambique.com/news/russia-to-establish-military-bases-in-6-african-countries-mozambique-included-report-168319/

При этом опускают еще одну важную деталь – глава военной хунты, полковник Ассими Гойта проходил https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/mali-coup-leader-was-trained-by-us-special-operations-forces/2020/08/21/33153fbe-e31c-11ea-82d8-5e55d47e90ca_story.html обучение в США (во Флориде) и много лет контактировал с американскими ССО Африканского командования армии США (по ссылки подробности биографии нового главы Мали). Правда США прекратили военную помощь Мали "из-за переворота", но не с концами, а "до прояснения ситуации" и выяснения "какие силы причастны к перевороту". Достаточно красноречивое признание – если правильные силы, то переворот признают, если неправильные силы, то не признают.

2. Посол России в Мали стал первым послом, который встретился с руководителями пришедшей к власти военной хунты. Обсуждались дальнейшие перспективы развития ситуации в Мали после формирования "Комитета Национального Спасения Народа" (как называет себя местная военная хунта). Ранее, военные дали понять, что откат к ситуации до переворота исключен и свергнутый президент Кейта и его правительство к власти уже не вернутся.

3. Пассивность Франции, которая громко осудила, но ничего не сделала для предотвращения переворота, во французской прессе объясняют тем, что старое правительство дискрдитировало себя коррупцией и кумовством, а если объявить честные и свободные выборы, то на них с большой вероятности победят исламисты во главе с Махмудом Дико (который тесно связан с Саудовской Аравией), который выступает за переговоры с умеренной частью местных джихадистов и сепаратистов. Поэтому, не исключена вероятность, что поворотив нос, военную хунту в Мали де-факто признают, после того как она пообещает провести в среднесрочной перспективе нечто под названием "свободные выборы", с гарантией, что там не победят исламисты. По этой схеме в свое время Запад признал кровавый военный переворот в Египте. В Мали все практически бескровно, так что если Франция не впишется военными средствами за свергнутого президента, военная хунта в Мали скорее всего будет де-факто признана еще до конца года.

PS. Странно, что к этой истории еще не пристегнули пресловутую ЧВК "Вагнер".