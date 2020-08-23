В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом

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23.08.2020, 23:08, Новости дня

В Москве за минувшие сутки умерли десять пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались десять пациентов, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – приводит сообщение оперштаба ТАСС.

Общее число умерших с подтвержденным результатом теста на коронавирус в столице достигло 4741 человек.

Днем ранее в Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом.

Напомним, в пятницу в связи с мерами против распространения коронавируса отменили международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня», который должен был пройти на Красной площади с 28 августа по 6 сентября.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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