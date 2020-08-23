Полицейские в Луизиане застрелили афроамериканца, в городе вспыхнули беспорядки

23.08.2020, 22:54, Новости дня

На улицы города Лафайетт (штат Луизиана) 23 августа вышли на протесты десятки человек из-за убийства афроамериканца полицейскими при попытке его задержать, передает агентство Associated Press.

Начавшиеся мирно протесты ночью переросли в беспорядки и столкновения с правоохранителями. Протестующие взрывали петарды и жгли покрышки на проезжей части. Полицейские вынуждены были применить дымовые шашки для разгона толпы, несколько участников беспорядков задержали.

Associated Press пишет, что ночью 21 августа полицейские пытались задержать 31-летнего Трейфорда Пеллерина, когда он выходил из круглосуточного магазина с ножом.

При задержании Пеллерин пытался бежать. При задержании полицейские использовали электрошокеры, но они не смогли остановить преступника. Полицейские застрелили его, когда Пеллерин врывался с ножом в другой круглосуточный магазин.

Американский союз защиты гражданских свобод охарактеризовал происшедшее как “ужасный инцидент полицейского насилия в отношении темнокожего, который привел к смертельному исходу”.

Акции протеста против расизма прокатились по всему миру после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в американском Миннеаполисе. Он умер 25 мая после жесткого задержания полицейскими. Судмедэкспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушения (сотрудник полиции коленом прижал Флойда к асфальту, став ему на шею).

После смерти Флойда в США начались беспорядки. Демонстранты выходили на улицы и забрасывали полицейские участки петардами и бутылками. Во время протестов грабили магазины. Неизвестные подожгли несколько промышленных и торговых зданий, а также полицейский участок.

Демонстранты валили памятники историческим деятелям, которые, на их взгляд, были замешаны в рабовладении и расовой дискриминации.

В результате столкновений в девяти американских штатах погибло 11 человек, среди них – как полицейские, так и демонстранты.