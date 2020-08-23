“Аплодирую вашим усилиям”. Трамп поздравил Украину с Днем Независимости

23.08.2020, 22:54, Новости дня

Президент США Дональд Трамп поздравил Украину с Днем Независимости, который отмечается 24 августа. Об этом 23 августа проинформировал Офис президента Украины.

Поздравление было направлено на имя президента Украины Владимира Зеленского, отметили в ведомстве.

“Я горжусь, что США предоставили более $41 млн помощи Украине для борьбы с вирусом и его экономическим влиянием. Этот День Независимости также является важным празднованием, поскольку Украина смело продолжает противостоять российской агрессии. Я аплодирую вашим усилиям по мирному прекращению конфликта, инициированного Россией на востоке Украины”, – заявил Трамп.

Глава Белого дома заверил в поддержке Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины “до возвращения контроля над всей ее территорией, включая Крым”.

“Свободная и независимая Украина движется вперед благодаря своей цветущей демократии. США настойчиво поддерживают реформы в Украине, мы поддерживаем всех украинцев – как в правительстве, бизнесе, так и в гражданском обществе, – чьи усилия способствуют верховенству закона, экономическому росту, привлекают зарубежные инвестиции и ускоряют евроатлантическую интеграцию Украины”, – подчеркнул Трамп.

24 августа 2020 года Украина будет отмечать 29-летие независимости.