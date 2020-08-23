 

“Аплодирую вашим усилиям”. Трамп поздравил Украину с Днем Независимости

23.08.2020, 22:54, Новости дня

Президент США Дональд Трамп поздравил Украину с Днем Независимости, который отмечается 24 августа. Об этом 23 августа проинформировал Офис президента Украины.

Поздравление было направлено на имя президента Украины Владимира Зеленского, отметили в ведомстве.

“Я горжусь, что США предоставили более $41 млн помощи Украине для борьбы с вирусом и его экономическим влиянием. Этот День Независимости также является важным празднованием, поскольку Украина смело продолжает противостоять российской агрессии. Я аплодирую вашим усилиям по мирному прекращению конфликта, инициированного Россией на востоке Украины”, – заявил Трамп.

Глава Белого дома заверил в поддержке Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины “до возвращения контроля над всей ее территорией, включая Крым”.

“Свободная и независимая Украина движется вперед благодаря своей цветущей демократии. США настойчиво поддерживают реформы в Украине, мы поддерживаем всех украинцев – как в правительстве, бизнесе, так и в гражданском обществе, – чьи усилия способствуют верховенству закона, экономическому росту, привлекают зарубежные инвестиции и ускоряют евроатлантическую интеграцию Украины”, – подчеркнул Трамп.

24 августа 2020 года Украина будет отмечать 29-летие независимости.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.07 / Врач оценила слухи о влиянии COVID-19 на внешность

30.07 / Суд продлил домашний арест Ефремову

16.07 / Языковой законопроект Бужанского внесли в повестку дня Рады

14.07 / В РФ оценили угрозу столкновения военных Египта и Турции в Ливии

11.07 / В мире: Зачем Египет внедрил шпиона в правительство ФРГ

22.07 / Действия властей Украины в Луцке сочли «дешевой трагикомедией»

24.06 / Мэрия Братиславы частично ушла на карантин из-за коронавируса

15.07 / Турция отчиталась о принятых мерах безопасности в туротрасли

18.08 / Ученые рассказали, как защитить мозг от появления болезни Альцгеймера

18.08 / О’Брайен – Трамп не собирается встречаться с Путиным до выборов — но рассчитывает на ядерную сделку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска