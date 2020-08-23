Придуман способ защиты от излучения сотовых телефонов

23.08.2020, 22:50, Новости дня

Командой ученых был разработан композитный материал для электромагнитной защиты от сотовых телефонов.

Как считают специалисты, электромагнитное излучение сотовых телефонов не наносит необратимый вред, но не самым лучшим образом воздействует на мозг, особенно детский. Композит, который был создан учеными, ослабляет влияние электромагнитного излучения на организм и делает сотовые телефоны более безопасными.

Также композит улучшает качественные характеристики раций и различных устройств для сотовой связи. Кроме этого, уникальный материал можно применять в самых современных 4G и 5G. Композит, который был создан учеными, более чем в десять раз обеспечивает уменьшение амплитуды электромагнитной волны.