У посольства Белоруссии в Москве задержали 11 человек

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23.08.2020, 22:48, Новости дня

Сотрудники полиции задержали 11 человек у здания посольства Белоруссии в центре Москвы, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Полицейские задержали 11 человек, пришедших участвовать в акции солидарности с митингом протеста в Минске», – приводит слова источника ТАСС.

По его словам, задержанных отвезли в ОМВД Тверской в Москве. Он добавил, что они распивали пиво. Сейчас их отпускают из отдела.

На данный время у посольства находится более 200 человек. Также на митинге уже традиционно присутствуют активисты организации НОД, они пришли с государственными флагами Белоруссии и поют советские песни. Протестующие пытаются перекричать, скандируя лозунги.

Неизвестные заказали несколько десятков стаканчиков кофе собравшимся. Очевидцы сообщили, что кофе оплачен подписчиками нескольких мелких интернет-СМИ, которые ведут прямые трансляции с митинга.

Напомним, по данным ЦИК, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко на президентских выборах получил 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Сама Тихановская назвала себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

По всей Белоруссии после президентских выборов начались массовые протестные акции, которые жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».



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