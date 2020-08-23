Представитель США принял участие в военной мемориальной службе на Тайване

23.08.2020, 22:36, Новости дня

Спецпредставитель США на Тайване присоединился к президенту Цай Инвэнь на военной мемориальной службе в воскресенье, что стало новым свидетельством потепления отношений, способного усилить раздражение в Пекине.

Ни директор Американского института на Тайване Уильям Брент Кристенсен, ни Цай Инвэнь не выступали на ежегодном мероприятии в память о солдатах, погибших в результате китайской бомбардировки острова Цзыньмынь в 1958 году.

Участники церемонии в масках в качестве меры предосторожности в связи с коронавирусом замерли в минуте молчания. Военные зажгли благовония на солдатских могилах.

Вашингтон не поддерживает официальных отношений с Тайванем, который откололся от управляемого коммунистами материкового Китая в 1949 году. Однако администрация Трампа сделала ряд жестов в сторону Китая на фоне ухудшения отношений с Пекином. Так, ранее в этом месяце Тайвань посетил министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар.

Несмотря на отсутствие официальных связей, США являются важнейшим союзником и поставщиком оружия для Тайваня. Американский институт на Тайване является некоммерческой организацией, а не посольством, но укомплектован сотрудниками Госдепартамента.

Китай пока не прокомментировал участие США в мемориальном мероприятии в воскресенье.