 

Verge – TikTok подаст в суд на администрацию Трампа после запрета на деятельность в США

23.08.2020, 22:20, Новости дня

Владельцы китайской компании TikTok заявили, что оспорят в суде решение администрации Трампа о запрете на деятельность приложения в Соединённых Штатах, пишет The Verge. По словам представителя компании, руководство около года пыталось найти конструктивное решение с американской стороной, которая игнорировала надлежащие правовые процедуры и факты.


Reuters

В субботу TikTok подтвердил, что подаст иск в суд против администрации Трампа, которая президентским указом запретила деятельность этого приложения на территории США, пишет The Verge.

Как рассказал американскому сайту официальный представитель TikTok Джош Гартнер, компания около года «добросовестно» старалась «найти конструктивное решение» проблемы, хотя «категорически не согласна с опасениями администрации». К тому же американская сторона не провела надлежащую процедуру: власти проигнорировали факты и попытались вмешаться в переговоры между частными предпринимателями. По словам Гартнера, «для обеспечения верховенства права и справедливого отношения к компании и ее пользователям» руководству TikTok «ничего не остаётся», кроме как опротестовать указ президента в суде.

Издание напоминает, что 6 августа Трамп подписал указ о блокировании всех транзакций с ByteDance — компанией-учредителем TikTok, ссылаясь на Международный закон о чрезвычайных экономических полномочиях, что приравнивает работу приложение в США к чрезвычайному положению. «Существуют достоверные доказательства, которые убедили меня, что ByteDance <…> может предпринять действия, которые угрожают национальной безопасности Соединённых Штатов», — подчеркнул Дональд Трамп в указе.

В заключение The Verge отмечает, что ограничения вступят в силу через 45 дней. Кроме того, 14 августа Трамп подписал другой указ, который даёт ByteDance три месяца для продажи или вывода активов TikTok из страны. 



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