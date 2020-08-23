 

Мнение: Пожар на борту авианосца “Адмирал Кузнецов” обошелся в более чем 300 млн. рублей

23.08.2020, 22:18, Разное

В ОСК назвали примерную стоимость восстановительных работ необходимых для ликвидации последствий пожара 2018 года.
Всего потребуется примерно 300-350 млн. рублей. В общем, недешевый пожар получился. Хорошо еще, что для самого корабля он не стал фатальным.
Возвращение авианосца после ремонтно-восстановительных работ в состав Северного Флота намечено на 2022-й год.

Также недавно стало известно, что родственники механика погибшего при затоплении плавдока ПД-50 получили по 850 000 рублей компенсации.

Источник: Colonel Cassad



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