Мнение: Пожар на борту авианосца “Адмирал Кузнецов” обошелся в более чем 300 млн. рублей

23.08.2020, 22:18, Разное

В ОСК назвали примерную стоимость восстановительных работ необходимых для ликвидации последствий пожара 2018 года.

Всего потребуется примерно 300-350 млн. рублей. В общем, недешевый пожар получился. Хорошо еще, что для самого корабля он не стал фатальным.

Возвращение авианосца после ремонтно-восстановительных работ в состав Северного Флота намечено на 2022-й год.

Также недавно стало известно, что родственники механика погибшего при затоплении плавдока ПД-50 получили по 850 000 рублей компенсации.