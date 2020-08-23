Лучшие среднеразмерные автомобили 2020 года

23.08.2020, 21:53, Разное

Редакция портала CarsWeek.ru подготовила традиционный рейтинг лучших автомобилей в текущем году. На этот раз внимание экспертов портала пало на среднеразмерные седаны. Конкуренция в данном классе высока, так как именно эти автомобили становятся первыми и единственными для многих семей. А значит, они должны соответствовать большому списку требований в эксплуатации.

Побеждает в сегодняшнем рейтинге «пятерка» от BMW. Очередное издание культового седана воплотило в себя сорока шести летнюю истории модели. Автомобиль остался очень драйверским, но не лишил комфорта и удовольствия от езды и остальных пассажиров салона. Топовые комплектации автомобиля с индексом «М», превращают солидный седан или универсал в настоящий спорткар, обладающий очень хищными повадками.

Второе место рейтинга занимает идейный антипод «пятерки» Mercedes-Benz E-Class. Автомобиль прежде всего рассчитанный на перевозку пассажиров, комфорту которых уделено здесь особое внимание. Он более вальяжный и мягкий, по сравнению с победителем рейтинга, несмотря на гибридные установки PHEV. Для любителей более агрессивной езды производитель подготовил две топовые комплектации AMG 53 и 63.

Бронза рейтинга сегодня остается за Tesla Model S. Самый первый роскошный электрокар по-прежнему входит в число лучших представителей своего класса. Теперь он может похвастаться запасом хода до 650 км на полном заряде. Model S действительно быстрый, и способен разогнаться до 100 км/ч всего за 3,3 секунды. К сожалению, модели не хватает комфорта и качества внутренней отделки. Производителю пришлось пожертвовать роскошью в угоду технологичности.

Почетное четвертое место забирает Jaguar XF. Автомобиль получился очень динамичным и агрессивным, что в целом свойственно марке. Качество отделки салона британца так же на высоте. На четвертое место в рейтинге он попал за то, что для пассажиров данный авто не будет столь же дружелюбен, как и для водителя. Места на заднем ряду сидений явно не достаточно для дальних семейных путешествий.

Замыкает сегодняшний рейтинг выходец из Ингольштадта Audi А6. Автомобиль обладает современным дизайном и продуманной эргономикой. Обширная линейка бензиновых и дизельных двигателей сможет удовлетворить потребности большинства водителей привыкших к размеренной езде. Салон, выполненный из качественных материалов, обладает современной графичной архитектурой, но без претензии на роскошь. Этот автомобиль является середняком класса. Он хороший, надежный и предсказуемый, но не выдающийся, что и поставило его на последнее место в рейтинге.