 

Никита Джигурда в лесу попросил силы природы за Михаила Ефремова

23.08.2020, 21:53, Разное

Эпатажный актер Никита Джигурда отправился в лес, чтобы провести шаманский обряд. В рамках него он попросил силы природы поддержать совершившего смертельного ДТП актера Михаила Ефремова.
В социальной сети Instagram Никита Джигурда показал часть странного ритуала. Он разжег в лесу костер, возле которого говорил странные слова, напоминающие заклинания. К тому же артист активно размахивал руками. Осуществляемые действия Джигурда назвал светлым обрядом во имя Михаила Ефремова.

Джигурда уже давно поддерживает артиста, над которым все еще продолжается суд. Он считает, что Ефремов невиновен в смертельной аварии, произошедшей на Смоленской площади в Москве 8 июня. Джигурда якобы провел параллельное расследование, пообещав адвокату противоположной стороны Александру Добровинскому сделать «огромный сюрприз».



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