 

Путин наградил орденом космонавта Олега Кононенко

23.08.2020, 21:48, Новости дня

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении инструктора-космонавта-испытателя, командира отряда космонавтов ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Гагарина» Олега Кононенко орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«За большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики, за мужество и высокий профессионализм, проявленные при исследовании, освоении и использовании космического пространства, наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени Кононенко Олега Дмитриевича», – приводит ТАСС текст документа.

Олег Кононенко родился 21 июня 1964 года в городе Чарджоу (современное название Туркменабад) Туркменской ССР. Окончил Харьковский авиационный институт и после работал инженером в Центральном специализированном конструкторском бюро Государственного научно-производственного ракетно-космического центра «ЦСКБ-ПРОГРЕСС» Российского космического агентства.

29 марта 1996 года был зачислен кандидатом в космонавты-испытатели и в 1996-1998 годах прошел общекосмическую подготовку в РГНИИЦПК имени Ю.А. Гагарина.

Свой первый полет на МКС совершил в 2008 году и тогда же совершил два выхода в открытый космос. Награжден медалью «Золотая звезда» Героя РФ (2009 г.), Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2014 г.) и медалью «За заслуги в освоении космоса» (2011 г.).

В 2019 году президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов присвоил Кононенко звание Героя Туркменистана.



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