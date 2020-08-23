Доктор Мясников развенчал миф о полезности лесных грибов

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23.08.2020, 21:17, Разное

Доктор Александр Мясников в эфире телеканала «Россия-1» развенчал миф о полезности грибов, растущих в лесу. По его словам, россияне верят в целебные свойства продукта, в то же время в Европе на прилавках можно увидеть только фабричные шампиньоны.
Польза грибов не является очевидной. В них содержится всего 3% белка, но даже это количество усваивается очень плохо. В 100 граммах продукта насчитывается 30 килокалорий. Гриб на 50% состоит из хитина. Этот элемент присутствует в лапах и крыльях жука. Именно поэтому продукт плохо усваивается, особенно детьми. До 5-6 лет у них отсутствуют специальные ферменты, которые помогут нормально переварить грибы.

Если бы люди употребляли исключительно вареные грибы, тогда вред был бы небольшой. Однако все привыкли их жарить на масле и большом количестве соли. В результате продукт становится совершенно не полезным.

Грибы часто служат причиной очень тяжелых пищевых отравлений, иногда и вовсе фиксируются летальные исходы. Причем умереть может человек, съев продукт из разряда съедобных. Нельзя собирать грибы, растущие возле фабрик и железных дорог, поскольку они впитывают множество химических элементов. В целом в ходе данного процесса нужно быть очень внимательным: не стоит брать разновидность, если отсутствует уверенность в ней.



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