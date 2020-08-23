К побережью США приближаются сразу два шторма

23.08.2020, 21:15, Новости дня

В прибрежных районах Луизианы, а также в некоторых районах Кубы, началась эвакуация жителей; в столице Гаити дороги превратились в реки на фоне приближения двух ураганов, угрожающих Карибскому бассейну и американскому побережью Мексиканского залива.

Ожидается, что тропический шторм «Марко» обрушится на побережье Луизианы в понедельник. За ним следует шторм «Лаура», который сейчас находится над Доминиканской Республикой. По прогнозам, «Лаура» пройдет через карибский остров Эспаньола и Кубу и, усилившись до урагана, обрушится на побережье Мексиканского залива в четверг.

В столице Гаити, Порт-о-Пренс, стихия привела к одному из самых сильных наводнений за последние годы. На видеозаписях можно увидеть, как люди бредут по пояс в грязной воде. Гаити особенно уязвимо перед ливнями из-за обветшалой инфраструктуры и вырубок лесов, которые увеличивают вероятность оползней.

Власти Гаити сообщили о первой жертве «Лауры»: десятилетняя девочка погибла, когда дерево упало на ее дом.

Подготовка к приходу «Лауры» в воскресенье началась на Кубе.

Эвакуация идет в восточных районах крупнейшего острова в Карибском море, где, как ожидается, шторм обрушится вечером в воскресенье, после чего в понедельник пройдет через весь остров.

Два урагана, которые придут на побережье США с разницей в несколько дней, «могут привести к длительному периоду опасной погоды», предупредил в воскресенье синоптик Национального центра по наблюдению за ураганами Стейси Стюарт.

Власти прибрежного округа Лафурш в Луизиане объявили обязательную эвакуацию жителей низменных районов. Береговая охрана США также усилила предупреждение для порта Нового Орлеана, призвав корабли запланировать эвакуацию некоторых районов.