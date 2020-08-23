После убийства полицейскими афроамериканца в Луизиане начались протесты

23.08.2020, 21:08, Новости дня

Перерастающие в беспорядки протесты начались в американском штате Луизиана после того, как полицейские застрелили афроамериканца, пытавшегося сбежать при задержании.

Несколько десятков людей вышли на улицы города Лафайетт, где полицейские в пятницу вечером выстрелили в спину 31-летнему Трейфорду Пеллерину, пытавшемуся скрыться после неудачной попытки задержания. Позднее он умер в больнице.

Начавшиеся мирно протесты ночью переросли в беспорядки и столкновения с правоохранителями, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

Протестующие взрывали петарды и жгли покрышки на проезжей части. Полицейские для разгона толпы применили дымовые шашки. Несколько участников протестов были задержаны.

Напомним, в пятницу вечером в полицию Лафайетта поступил звонок о мужчине, пытающемся зайти в магазин с ножом. Прибывшие на место служители правопорядка попытались остановить его при помощи электрошокера, однако он не сработал, и полицейские были вынуждены применить оружие, произведя около десяти выстрелов. Мужчина был доставлен в больницу, где умер от полученных ранений. Местное отделение правозащитной организации «Американский союз защиты гражданских свобод» назвало инцидент проявлением «полицейского беспредела по отношению к темнокожему человеку», ведется расследование обстоятельств инцидента.

Напомним, в июле генпрокурор США Уильям Барр обвинил американских полицейских в предубежденном отношении к чернокожим, уточнив, что такое положение дел стало ясным в связи с гибелью Джорджа Флойда.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах, которые вспыхнули после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского.