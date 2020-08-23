Потерявший жену и сына при взрыве газа в Ярославле мужчина обратился к россиянам

23.08.2020, 21:08, Новости дня

Житель Ярославля, потерявший жену и сына в результате взрыва газа в многоэтажном доме, обратился к россиянам с напутствием, сообщили местные СМИ.

«Единственное, что я сейчас мог бы сказать – это напутствие. Я часто бываю в квартирах ярославцев по работе, связанной с утилизацией бытовой техники, и порой приходится сталкиваться с тем, в каком состоянии находятся газовые плиты у людей в домах. Иногда это просто не передать словами. Люди так беспечно относятся к себе и окружающим, что это уже не первый раз приводит к трагедии», – передает его слова РИА «Новости» со ссылкой на региональный новостной портал 76.ru.

Мужчина поделился, что сын «всегда хотел быть похожим на папу, машину водить, мастерить что-то, за грибами любил ходить».

«Только потом начинаешь понимать, как ценны те моменты, которые мы могли бы провести вместе, но этого не сделали. Все «позже», «потом», но внезапно оказалось уже поздно», – добавил житель Ярославля.

Он сказал, что «врагу такого не пожелаешь», что пришлось сейчас испытать на себе.

«Просто хочется, чтобы хоть кто-то хоть на минуту призадумался о том, как пользоваться газом, и к чему это может привести», – подчеркнул он.

В пятницу в десятиэтажке по улице Батова в Ярославле произошел взрыв газа, в результате три человека погибли, из них один ребенок, четверо получили различные травмы. В пострадавшем подъезде обрушились перекрытия с шестого по первый этажи здания. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следствие рассматривает в качестве основной версии взрыва в жилом доме в Ярославле утечку газа. Поврежденный взрывом дом обследовал комплекс «Струна». На данный момент на месте происшествия закончены работы по обследованию, по результатам которых будет принято решение о возможности дальнейшего использования здания.

Поисково-спасательные работы на месте обрушения завершены.

В Ярославле объявлен режим ЧС. Губернатор региона Дмитрий Миронов поручил правительству оказать пострадавшим всю необходимую помощь.