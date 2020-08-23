Мнение: Глиссирующая амфибия, Никола вслед за Теслой и британские экологи за Россию

23.08.2020, 21:05, Разное

1. В России умеют производить крутые высокотехнологичные автомобили. Не успела иностранная публика как следует восхититься фалькатусом, как наши инженеры представили миру глиссирующую машину-амфибию «Дрозд». В западных СМИ её уже прозвали «машиной Джеймса Бонда»:

https://m.youtube.com/watch?v=yLw8ZKJCrw8

https://rg.ru/2020/08/20/sekrety-novejshej-amfibii-drozd-pokazali-na-video.html

Благодаря глиссированию “Дрозд” может разгоняться на воде до 70 километров в час, максимальная скорость на суше 100 км/ч. Силовая установка состоит из 260-сильного дизеля с автоматической коробкой передач. Машина оборудована лебедкой для самовытаскивания и якорных стоянок, централизованной системой подкачки шин. В морском режиме колеса убираются в корпус.

2. К вопросу о том, как «провидец» и «изобретатель» Илон Маск зарабатывает деньги. Судя по успеху его конкурентов, которые решили пошли тем же путём, главное — это не технологии, главное — это правильный выбор бренда и грамотный пиар:

https://lenta.ru/articles/2020/08/18/nikola/

Мир еще не успел оправиться от головокружительного успеха компании Tesla, как на горизонте появился еще один производитель, названный в честь изобретателя Николы Теслы и бросающий серьезный вызов автогигантам. Компания Nikola стремительно прошла путь от малоизвестного стартапа, собирающегося выпускать электрические грузовики, до новой восходящей звезды автомобильной индустрии. С момента выхода на IPO в начале июня ее капитализация на максимуме достигала 30 миллиардов долларов — больше, чем у Ford и Fiat-Chrysler, брендов с многолетней историей. Сейчас она превышает 16 миллиардов долларов. При этом Nikola пока не выпустила ни одного автомобиля. Основателя и главу компании Трэвора Милтона уже называют «вторым Илоном Маском», а саму Nikola — «убийцей Tesla». И в этот раз все серьезно: еще ни один конкурент Маска не пользовался такой популярностью и любовью инвесторов.

3. Хорошие новости из Великобритании:

https://lenta.ru/news/2020/08/17/mine/

Последняя шахта в Англии, карьер открытого типа Bradley Mine, закроется после провала планов по расширению. Шахта проработала порядка 200 лет и в последнее время добывала 150 тысяч тонн угля в год, сообщает Sky News.

Еще несколько небольших шахт продолжают работу в Шотландии и Уэльсе, последняя из них должна закрыться в октябре 2022 года. При этом в Великобритании спрос на уголь составляет порядка восьми миллионов тонн в год. Удовлетворить его предполагается закупками в России и США.

Против угольных шахт в королевстве борются экологические активисты, которые настаивают на переходе к возобновляемой энергетике. Они сумели сорвать планы владельцев шахты увеличить производство, что позволило бы сделать добычу выгодной.