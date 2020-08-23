Мнение: Турция закупит дополнительные С-400 у России

23.08.2020, 20:55, Разное

Турция и России заключили новый контракт на поставку дополнительных комплексов ПВО С-400. Турция закупит дополнительный полк.

Еще недавно американские сенаторы предлогали законодательно разрешить Пентагону выкупить уже поставленные Россией Турции С-400, чтобы не допустить их постановки на боевое дежурство, угрожали санкциями и обещали, что если Турция продолжит шашни с Россией. то не видать ей F-35 и ЗРК "Пэтриот". Турция слушала-слушала все это, а потом просто купила еще С-400.

Как представляется, дело тут конечно не в желании Эрдогана показать фигу США (хотя возможно и в этом тоже). Эскалация ситуации в Ливии и Восточном Средиземноморье, где Турция оказалась перед лицом конфликта с целой группой стран, включая страны НАТО, вынуждают Турцию отказаться от заявленной линии со ставкой на собственные вооружения и срочно закупать современное оружие на стороне. Уязвимость турецких систем ПВО была хорошо показана в Ливии, где покуда турки упивались успехами в противоборестве "Панцирей" с "Байрактарами", "неизвестные самолеты начали выпиливать турецкие ЗРК "Хок" и безнаказанно бомбить основную турецкую базу "Аль-Ватия". Плюс в районе Рас-Лануфа в прошлом месяце появились С-300. У Турции же нет возможности качественно усилить прикрытие своих войск от ударов с воздуха, отсюда и интерес к тем же "Пэтриотам" (к версии PAC-3). Но так как "Пэтриоты" Турции не продают, как раз из-за покупки С-400, то Турция просто покупает дополнительные комплексы C-400 у России. Не исключено, что турки, учитывая их планы на долговременное развертывание в Триполитании, планируют в среднесрочной перспективе воткнуть один из комплексов где-нибудь в районе Мисураты или Аль-Ватия. С другой стороны, учитывая российские интересы в Ливии, нельзя исключать, что какие-то ограничения по этому вопросу могут быть прописаны в деталях контракта (как например был прописан запрет на перепродажу С-400 3-м странам).

Не трудно представить реакцию в США и требования ввести новые санкции против Турции, так как Турция напрямую нарушает тот самый закон, с помощью которого США пытались остановить продажу экспортных версий С-400, запугивая потенциальных покупателей последствиями. Эрдоган в очередной раз показывает, что он не боится последствий, а угрозы гегемона снова повисли в воздухе.

Для России, тут выгода конечно не только в деньгах (хотя и в них тоже – первый контракт принес 2,5 млрд. долларов). Эти комплексы оказались очень токсичны для американо-турецких отношений и углубили кризис внутри НАТО, связанный с оппортунистической политикой Эрдогана, который осмелел уже настолько, что открыто угрожает "союзникам" по альянсу.

Ну и в качестве вишенки на торте, РФ продолжает влезать на традиционный американский рынок вооружений.

Стоит отметить, что в преддверии выборов в США, некоторые оборонные лоббисты связанные с корпорацией "Raytheon" высказывают в духе, что "ну и хрен с этими С-400, нам надо свое продавать, поэтому при победе Байдена, подходы к Эрдогану могут быть изменены и какие-то поставки "Пэтриотов" все-же возможны, даже несмотря на С-400 – мол, позиция администрации Трампа крайне негибкая, мешает бизнесу и фактически создает для России условия для проникновения на ранее закрытые для нее рынки вооружений".