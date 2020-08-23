 

Земля за 26 лет лишилась 28 трлн тонн льда

23.08.2020, 20:53, Разное

Ученые выяснили, что за последние 26 лет планета Земля лишилась 28 триллионов тонн льда. Это произошло из-за продолжающегося глобального потепления. Исследование проводили британские специалисты.
Научные сотрудники убеждены, что к концу нынешнего столетия примерно на 100 сантиметров поднимется уровень воды во всех морях. Это свидетельствует о том, что миллион человек должны оставить свои дома, находящиеся преимущественно в низине. Стремительное таяние льдов существенно снижает способность небесного тела блокировать радиацию Солнца. Темная поверхность водоемов и земли, которые останутся без снега и льда, станет поглощать еще больше тепла. Как следствие, планета нагреется сильнее.

Гренландия только в прошедшем году потеряла 586 миллиардов тонн льда. Проблема заключается еще и в том, что процесс таяния ускоряется. Ученые планируют и дальше изучать соответствующую проблему. Они надеются понять, из-за чего в тенденциях таяния происходят резкие перемены.



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