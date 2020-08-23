“Такой ехидный”: Гузеева на съемках нелестно отозвалась о муже

23.08.2020, 20:53, Разное

Ведущая Лариса Гузеева в ходе съемок телепроекта «На дачу» не очень лестно отозвалась о своем супруге Игоре Бухарове. Она заявила, что ресторатор является ехидным. Отношения мужа и жены в основном складываются замечательно, но иногда происходят некоторые разногласия.

Лариса Гузеева со съемочной группой шоу поехала в один из населенных пунктов Подмосковья, чтобы поговорить о с семьей о том, как они пережили самоизоляцию.

По пути ведущая заехала на один из местных рынков, чтобы купить продуктов. Там знаменитость познакомилась с продавцом, которые, проявив бестактность, задал вопросы о лишнем веса. Гузеева ответ поинтересовалась, как зовут реализатора. Тот представился Игорем, а ведущая отметила, что он является таким же ехидным, как и ее супруг.

Во многих интервью ведущая расхваливает свою вторую половину. В браке с ним Гузеева обрела душевное равновесие и гармонию, чего не наблюдалось в предыдущих двух браках. Возлюбленному она подарила дочь Ольгу.

Продавец и ведущая после эмоционального разговора все-таки нашли общий язык. Он предложил Гузеевой продукты хорошего качества, бесплатно отдал чечевицу и даже сыграл на баяне.