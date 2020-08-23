Власти Белоруссии потребовали снизить скорость интернета

23.08.2020, 20:48, Новости дня

Скорость работы мобильного и стационарного интернета в белорусской столице была снижена в воскресенье по требованию государственных органов для обеспечения национальной безопасности республики, сообщила пресс-службы оператора связи A1.

«С сожалением сообщаем, что по требованию государственных органов в связи с обеспечением национальной безопасности существенно снижена пропускная способность 3G-cети А1 на территории некоторых районов города Минска. Исполнение данного требования приводит к ухудшению качества сервиса передачи данных», – говорится в официальной группе «ВКонтакте» оператора.

Уточняется, что о восстановлении корректного доступа к услуге будет сообщено дополнительно».

Белорусское минобороны еще до начала масштабного «Марша новой Беларуси» объявило, что берет «под охрану и защиту» памятники, возле которых проходят акции под бело-красно-белыми флагами. Протестующих «категорически предупредили», что в случае нарушения порядка они будут «иметь дело уже не с милицией, а с армией».

Также в воскресенье в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыты станции метро Площадь Ленина, Октябрьская, Купаловская и Площадь Победы.

Напомним, по данным ЦИК, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко на президентских выборах получил 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Сама Тихановская назвала себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

По всей Белоруссии после президентских выборов начались массовые протестные акции, которые жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».