«Спартак» победил «Локомотив» в матче чемпионата РФ по футболу

23.08.2020, 20:48, Новости дня

«Спартак» победил «Локомотив» со счетом 2:1 в заключительном матче четвертого тура Тинькофф – Российской премьер-лиги.

У «Локомотива» гол забил Мурило (10-я минута). У красно-белых отличились Джордан Ларссон (53) и Александр Соболев (81), передает ТАСС.

Отметившийся голевой передачей на Мурило Алексей Миранчук на 32-й минуте получил травму задней поверхности бедра и пять минут спустя был заменен. Перед этим поле покинул еще один полузащитник железнодорожников и сборной РФ Дмитрий Баринов, получивший травму колена.

Встреча прошла на «Открытие-арене».

Отметим, что «Локомотив» не может обыграть «Спартак» на протяжении шести матчей, в предыдущий раз это случилось 19 августа 2017 года (4:3). С тех пор «Спартак» одержал три победы и трижды сыграл вничью. Железнодорожники проиграли в чемпионате впервые с 6 декабря прошлого года, когда команда в гостях уступила тульскому «Арсеналу» (0:4). С тех пор клуб семь раз победил и восемь раз сыграл вничью.

В следующем туре «Локомотив» 26 августа примет грозненский «Ахмат». «Спартак» в тот же день в Волгограде встретится с «Ротором».