Лукашенко заявил, что митингующие «разбежались как крысы»

23.08.2020, 20:48, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, подлетая на вертолете в воскресенье к своей резиденции в Минске, заявил, что митингующие «как крысы разбежались».

Лукашенко заявил, что участники акций протеста возле нее «как крысы разбежались», узнав, что «будет жарко», передает ТАСС со ссылкой на видеокадры из салона вертолета, которые опубликованы в Telegram-канале агентства БелТА.

На кадрах видно, как Лукашенко пролетел над городом, а затем специально попросил пилотов приблизиться к проспекту Победителей, на котором стоит его резиденция и по которой от нее удалялась колонна манифестантов.

«Как крысы разбежались. Они узнали, что здесь будет жарко», – прокомментировал Лукашенко.

Ранее в Сети появилось видео с выходящим из вертолета с автоматом в руках Лукашенко. На кадрах видно, как Лукашенко выходит из вертолета в бронежилете и направляется в сторону резиденции. В руках у него автомат Калашникова без магазина с патронами.

Из вертолета вышли Лукашенко и вооруженный военный, рядом с вертолетом главу государства ждали еще двое.

Главу республики при этом сопровождал молодой человек в военной экипировке и с оружием в руках – предположительно, это 15-летний сын главы государства Николай.

Лукашенко спрашивает у встречающих его: «Там никого не осталось?»

Незадолго до этого сообщалось, что протестующие в Минске подошли к резиденции Лукашенко.

По всей Белоруссии после президентских выборов начались массовые протестные акции, которые жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».