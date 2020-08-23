Мнение: «Гость канцлера»

23.08.2020, 20:39, Разное

Навального вывезли из Омска в Германию. По данным канала ZDF, Навальный получил статус «гостя канцлера».

Оказывается статус «гость канцлера» необходим, чтобы задействовать полицию для обеспечения безопасности Навального. Похоже, немцы опасаются, что российские «друзья» Навального попытаются добить его в Германии…

Врагам не пожелаешь так «гостить», как Навальный «гостит» в Германии…

Выздоравливай, Алексей! И возвращайся! Ты нужен в России, чтобы России окончательно не провалилась в мракобесие и произвол средневековья…

На снимке: капсула у берлинской клиники «Шарите», в которой Навальный был доставлен Германию. Фотография отсюда