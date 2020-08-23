Вооруженный Лукашенко об участниках протеста: Как крысы разбежались

23.08.2020, 20:23, Разное

В коротком ролике президент просит пилота подлететь поближе к проспекту рядом со своей резиденцией. Александр Лукашенко внимательно наблюдает за тем, что происходит на улицах.

“Как крысы разбежались, – говорит политик своему младшему сыну Николаю, – Убежали, когда узнали, что ты будешь там”. Отметим, что в момент разговора с президентом молодой человек надевает бронежилет.

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