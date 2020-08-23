Медики назвали признаки, когда нельзя пить алкоголь

23.08.2020, 20:17, Разное

Медики назвали признаки того, когда человеку нельзя употреблять алкоголь. О том, что от данных напитков нужно отказаться, должны свидетельствовать сигналы организма.

Если во рту присутствует сухость или же горьковаты признак, то, вероятно, присутствуют проблемы с печенью. Это значит, что орган не способен осуществлять переработку и выводить из организма вредные вещества. Медики отмечают, что в этом случае алкоголь противопоказан.

Спиртные напитки нельзя употреблять, если от них краснеет лицо. При появлении данного признака нужно обратить внимание на расширение сосудов. Иногда фиксируется аллергическая реакция или же имеются проблемы с выводом из организма этанола.

На неправильную работу мозговых клеток указывают проблемы с памятью. Это значит, что дозу употребления спиртных напитков нужно уменьшить или же и вовсе отказаться от них.

Синяки и частые отеки, возникающие в результате малейшего удара, говорят о неправильной работе печени. В этой ситуации нужно не только прекратить употреблять алкоголь, но и не затягивать с походом к доктору.

Синие губы и ногти говорят о проблемах с сердечно-сосудистой системой. Если такая симптоматика появилась после употребления спиртных напитков, то необходимо насторожиться.