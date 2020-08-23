 

В РФ разработали материал для «самозалечивания» космических кораблей

23.08.2020, 20:08, Новости дня

Центр имени Келдыша (входящий в Роскосмос) разработал наноматериал для космических кораблей, способный восстановиться в случае повреждений, в том числе микрометеоритами, сообщил гендиректор предприятия Владимир Кошлаков на форуме «Армия-2020».

«Одна из разработок в области нанотехнологий – это создание самозалечивающихся материалов. Эффект фактически такой: если в этом материале появляется отверстие, то оно в течение нескольких секунд буквально зарастает, самозалечивается», – передает ТАСС его слова.

Кошлаков отметил, что это «будет достаточно гибкий волокнистый материал», который сможет заживить отверстие в том числе в случае попадания микрометеорита.

«Мы образцы материалов уже создали, их испытания в рамках научно-исследовательских работ провели», – добавил он.

Ранее в рамках форума премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что отечественные военные разработки способны выдержать самую напряженную конкуренцию, при этом РФ готова выстраивать доверительные отношения в военно-технической сфере с другими странами.

Напомним, в Туве стартовали конкурсы армейских международных игр 2020 года «Конный марафон» и «Военное ралли» (будут проходить по 30 августа). В 2020 году Армейские международные игры проводятся с 23 августа по 5 сентября на территории пяти государств.

В январе министр обороны Сергей Шойгу назвал число приглашенных на Армейские игры-2020 стран.



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