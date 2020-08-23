 

В Перу полиция вмешалась в работу ночного клуба, погибли 13 человек

23.08.2020, 20:05, Новости дня

22 августа в Перу в районе столицы Лимы Лос Оливос в ночном клубе Thomas Restobar погибли 13 человек. Об этом сообщает El Comercio.

В МВД страны рассказали, что в ночной клуб, где проходила дискотека, полицейские приехали в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Присутствовавшие попытались сбежать через запасной вход и погибли в результате давки и удушья.

По имеющимся данным, ведущая наружу дверь открывалась внутрь помещения и из-за большого скопления людей ее не смогли быстро открыть.

Среди погибших – молодые женщины и мужчины. 12 из них скончались по дороге в больницы, еще один – на месте происшествия.

Еще шесть человек получили травмы.

Правоохранители задержали больше 20 человек, в том числе двух владельцев ночного клуба, и теперь выясняют, имело ли заведение разрешение на работу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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