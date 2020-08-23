Катастрофа самолета МАУ. МИД Украины намерен требовать от Ирана “гарантий неповторения”

23.08.2020, 20:05, Новости дня

Украина будет требовать от Ирана гарантий, что ситуация, произошедшая с самолетом “Международных авиалиний Украины” (МАУ), которого сбили под Тегераном, больше не повторится. Об этом 23 августа заявил “Радіо Свобода” заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

“Будем требовать гарантий неповторения указанных инцидентов, и кроме того, требовать компенсаций как родственникам погибших пассажиров авиакомпании МАУ, так и государству Украина. Мы надеемся, что иранская сторона предоставит нам гораздо больше информации во время следующего раунда переговоров, какой бы горькой эта информация и правда не были”, – сказал дипломат.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 “Международных авиалиний Украины”, который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию Globe and Mail допустил, что против Ирана будут поданы иски в международные суды, если эта страна не будет придерживаться взятых на себя обязательств в связи с крушением самолета авиакомпании МАУ. По словам Зеленского, Украина ждет официальных извинений за инцидент.

23 июля Енин заявил, что расшифровка данных черных ящиков, которая завершилась во Франции, подтвердила незаконное вмешательство в работу пассажирского лайнера.

23 августа Организации гражданской авиации Ирана обнародовала серию данных, полученных с бортового диктофона и регистратора полетных данных самолета МАУ. Согласно записям, экипаж знал о нештатной ситуации и пытался контролировать самолет до последнего.