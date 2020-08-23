Личное: Уж лучше с папой

23.08.2020, 20:00, Разное

Все знают, что в душе я хорошо отношусь к Айзе Анохиной — несчастной бабе с трудной судьбой.

То она замуж выйдет за наркомана. То ляпнет языком что-то, то опять напьётся. Жалко её.



Фото: Соцсети

«Я больше всего на свете боюсь, что этого мальчика у меня заберут( мне сейчас так хе,во. Потому что я совершенно не знаю как быть», — вдруг написала Айза и показала фотографию своего сынка.

Что же случилось? Неужели, ребёнка хотят отнять?

Как я поняла, бывший муж (не Гуф, который) хочет взять с собой ребёнка на море, а Айза подозревает, что он потом не вернёт ей сына.

«Я хочу быть хорошей мамой, но я так сильно не доверяю… в общем. Сердце болит. И мой самый страшный сон сейчас воплощается в жизнь». .

Желание быть хорошей мамой похвально. Но желать и быть — две совершенно разные вещи.

Наверняка и Анечка Седлокова тоже мечтает быть лучшей матерью, однако даже суд запретил публиковать фотографии её дочери в Эскортограме.

Я считаю, что мать имеет больше прав на ребёнка. Однако, бывают случаи, когда дети должны жить с отцом.

Вот что хорошего почерпнёт дочь от Даны Борисовой? А дети — от Седлоковой? А мальчик — от Миланы Тюльпановой?

А сын — от Айзы?

Я хочу быть хорошей мамой — так будь ей. Кто-то мешает? А если не можешь, то не лучше ли — для блага ребёнка! — чтобы он жил с отцом?

Мне совершенно очевидно, что сыну будет лучше с папой. Он не станет видеть Гуфа и прочие похождения мамы Айзы. Не вырастет в атмосфере рэперского угара. Вполне возможно, что никогда не станет считать наркоту нормой жизни.

Важнее любви матери — благополучие и счастье ребёнка. А то, что мама Айза останется без алиментов, так это тоже хорошо, разве нет?

Согласны, что не всегда ребёнок должен остаться с мамой?