 

“Мы не думаем об этом”: Анастасия Стоцкая объяснила нежелание вновь рожать ребенка

23.08.2020, 19:53, Разное

Популярная певица Анастасия Стоцкая недавно дала интервью одному из отечественных изданий, в котором пояснила несколько фактов из своей личной жизни. В частности, знаменитость информировала о том, что пока не желает вновь рожать ребенка.
Стоит отметить, что в настоящее время певица уже имеет двоих детей: девятилетнего Александра и трехлетнюю Веру. В период карантина она активно занималась их воспитанием, однако большое количество времени уделяла самой себе. Так, лишенная возможности из-за пандемии посещать спортзал, Стоцкая занималась гимнастическими упражнениями дома: прыжки, пресс, приседания. Кроме того, повышенное внимание поп-звезда уделяла правильному питанию. Целью вышеуказанных мероприятий являлось нежелание 37-летней красотки утратить контроль за массой тела и “превратиться в колобка”. К слову, некоторые опасения на этот счет у неё вызывает факт завершения самоизоляции и возвращение к активной творческой деятельности. Отвечая же на вопрос журналиста о перспективе появления в семье третьего ребенка, исполнительница отметила, что такое событие в её планы не входит: “Мы не думаем об этом. Пока есть работа, надо посвятить время другим вещам”.

Примечательно, что в настоящее время, при росте в 171 сантиметр, Анастасия Стоцкая весит всего 55 килограммов. Однако такой результат её не устраивает в полной мере: “Ещё надо худеть. Килограмма четыре надо сбросить точно!”. Об этом пишет “Собеседник”.



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