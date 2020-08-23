“Будет пушка!”: Анна Семенович в образе Харли Квинн рассмешила подписчиков

23.08.2020, 19:53, Разное

Популярная певица Анна Семенович разместила на своей странице в Instagram видеоролик, в котором предстала перед фолловерами в образе “суперзлодейки” из DC Comics Харли Квинн. Забавная метаморфоза знаменитости вызвала у подписчиков неоднозначные отзывы.

В кадрах опубликованного видео экс-вокалистка группы “Блестящие” постаралась максимально воплотить в себе внешнюю привлекательность знаменитой подруги киногероя Джокера, завязав волосы в разноцветные “хвосты” и накрасив губы ярко-фиолетовой помадой. Анонс-ролик красотка сопроводила откровениями о том, что готовится к съемкам нового клипа, и бессонная ночь накануне данного мероприятия для неё выдалась весьма счастливой и волнительной. “Мы творим суперкрутую работу для вас. Будет пушка!”, – заверила подписчиков она. К слову, исполнительница поблагодарила за сотрудничество сотрудников её профессиональной творческой команды, а также анонсировала дополнительные видео со съемок в разделе Stories своего микроблога.

Стоит отметить, что оригинальное преображение Анны Семенович посетители её страницы восприняли весьма неоднозначно. Так, многие фолловеры поспешили напомнить о неприличности проявления таких детских чудачеств в её почтенном возрасте. Более того, кое-кто из подписчиков пышнотелой красавицы даже не постеснялся иронически высказаться о несоответствии кондиций хозяйки аккаунта и стройной антагонистки Бэтмэна, назвав Семенович “ХХХХХХL Харли Квин после карантина”. Впрочем, большинство поклонников все же поддержали любимицу, выразив восхищение её оригинальным привлекательным образом и особенно – позитивным имиджем. За считанные часы публикация набрала более 45 тысяч просмотров.