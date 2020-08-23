Узбекистан: журналист Абдуллаев отпущен на свободу, но остается под следствием

23.08.2020, 19:50, Новости дня

Узбекские власти освободили местного журналиста, задержание которого вызвало критику со стороны США, но его адвокат сообщил в воскресенье, что его подзащитный все еще находится под следствием.

Посол США в Ташкенте Дэниел Розенблюм ранее в этом месяце выразил «глубокую обеспокоенность» в связи с делом Бобомурода Абдуллаева и призвал к его освобождению. Абдуллаев был задержан в соседнем Кыргызстане по запросу Узбекистана.

Абдуллаев рассказал кыргызским СМИ, что его обвинили в том, что он стоит за анонимным аккаунтом в Facebook, который публиковал сообщения о коррупции среди высокопоставленных узбекских чиновников. Он отверг эти обвинения.

Служба государственной безопасности Узбекистана не подтвердила и не опровергла характер обвинений, но сообщила в воскресенье, что Абдуллаеу разрешили вернуться домой после его экстрадиции из Кыргыстана в субботу и допроса в присутствии адвоката.

Адвокат Сергей Майоров сообщил Reuters, что Абдуллаев освобожден на время следствия. По его словам, соглашение о неразглашении не позволяет ему комментировать характер обвинений.

Служба госбезопасности также распространила видео, в котором Абдуллаев поблагодарил президента Шавката Мирзиеева за свое освобождение и заявил, что он не публиковал материалов с нападками на руководство страны.

Абдуллаев получил известность в ходе процесса 2018 года, когда узбекский суд снял с него обвинения в заговоре против правительства, но все же приговорил его к общественным работам за антиправительственную пропаганду.

Его дело продемонстрировало оттепель, начавшуюся при Мирзиееве после 27-летнего правления его предшественника Ислама Каримова, не терпевшего инакомыслия.

Придя к власти в 2016 году, Мирзиеев инициировал ряд экономических реформ и попытался ограничить полномочия спецслужб, одновременно улучшая отношения как с Западом, так и с Россией, в надежде привлечь иностранные инвестиции.