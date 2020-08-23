Помпео посетит Израиль, Судан, Бахрейн и ОАЭ

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23.08.2020, 19:50, Новости дня

Госсекретарь Майк Помпео посетит Израиль, Судан, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты в период с 23 по 28 августа.

Об этом говорится в сообщении Госдепартамента, распространенном в воскресенье.

В Иерусалиме Майк Помпео встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, чтобы обсудить вопросы региональной безопасности, связанные со злонамеренным влиянием Ирана, отмечается в сообщении.

Другими темами дискуссии станут налаживание и углубление отношений Израиля со странами региона, а также сотрудничество в деле защиты экономики США и Израиля от злонамеренных инвесторов.

В Судане Помпео встретится с премьер-министром Абдаллой Хамдуком и председателем Суверенного совета генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Соединенными Штатами переходного правительства, возглавляемого гражданскими силами.

После этого глава американской дипломатии отправится в Манаму, где встретится с наследным принцем Бахрейна Салманом ибн Хамадом аль-Халифой.

Последней страной, которую Помпео посетит в ходе турне, станут Объединенные Арабские Эмираты, где он встретится с министром иностранных дел шейхом Абдуллой ибн Заидом аль-Нахайяном, чтобы обсудить историческое Авраамское соглашение с Израилем и региональные вопросы.

«Приверженность США миру, безопасности и стабильности в Израиле, Судане и странах Персидского залива никогда не была столь сильна, как под руководством президента Трампа», – подчеркивается в сообщении Госдепартамента.



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