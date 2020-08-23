Путин наградил медалью Ушакова 17 граждан США

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23.08.2020, 19:48, Новости дня

Президент Владимир Путин наградил медалью Ушакова 17 граждан Соединенных Штатов за мужество в годы Второй мировой войны при участии в Северных конвоях.

«За личное мужество и отвагу, проявленные в годы Второй мировой войны при участии в Северных конвоях, наградить граждан США Бартона Уильяма Спейта, Бейкера Дэвида Юджина, Бербайна Ричарда, Вейганда Младшего Раймонда Эдварда, Гулета Лео Джозефа, Дейтча Исси, Кемпла Майкла, Коха Младшего Джорджа Генри, Кристофферсена Рольфа Эрика, Лэндолфи Ричарда, Норта Третьего Джеймса Бейкера, Орсанда Уолесса Лероя, Пфайфера Ховарда Уильяма, Розума Уилберта Фрэнка, Стефенсена Хью Марта, Страуссера Дейла Пола, Хансена Трюгве», – говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Ранее за личное мужество и отвагу, проявленные в годы Второй мировой войны при участии в Северных конвоях президент наградил подданных Великобритании. Медаль Ушакова получили Дарем Дерек Эдвин Джаспер, Лидбеттер Эдвин, Олдройд Гарри, Ревелл Джон, Робинсон Уильям Джеффри, Уилер Реджинальд Чарльз и Хогг Атол.



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