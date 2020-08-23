Появилось видео с выходящим из вертолета с автоматом в руках Лукашенко

23.08.2020, 19:48, Новости дня

На территории резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске сел вертолет, из которого вышел сам глава республики с автоматом в руках.

На кадрах видно, как Лукашенко выходит из вертолета в бронежилете и направляется в сторону резиденции. В руках у него автомат Калашникова без магазина с патронами, передает ТАСС со ссылкой на официальный Telegram-канал президента «Пул первого».

«Лукашенко час назад прилетел на место событий. Во Дворец Независимости!!», – говорится в мессенджере.

Telegram-канал RTVI уточняет: Лукашенко «в бронежилете и с оружием выходит из вертолета».

На кадрах видно, что у автомата нет магазина.

Из вертолета вышли Лукашенко и вооруженный военный, рядом с вертолетом главу государства ждали еще двое.

После Лукашенко здоровается за руку с мужчиной в военной форме, другие военные отдают ему воинское приветствие.

Ранее сообщалось, что собравшиеся на площади Независимости в Минске объявили минуту молчания в память о погибших во время протестов, последовавших за объявлением экзитполов по итогам президентских выборов 9 августа.

Кроме того, белорусское Минобороны еще до начала масштабного «Марша новой Беларуси» объявило, что берет «под охрану и защиту» памятники, возле которых проходят акции под бело-красно-белыми флагами. Протестующих «категорически предупредили», что в случае нарушения порядка они будут «иметь дело уже не с милицией, а с армией».

Также в воскресенье в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыты станции метро Площадь Ленина, Октябрьская, Купаловская и Площадь Победы.

Напомним, по данным ЦИК, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко на президентских выборах получил 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Сама Тихановская назвала себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

По всей Белоруссии после президентских выборов начались массовые протестные акции, которые жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».