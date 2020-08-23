В Rockstar Games заявили, что GTA 6 будет оптимизирована под процессоры «Байкал» и «Эльбрус»

23.08.2020, 19:45, Разное

Известный разработчик компьютерных игр Rockstar Games поделился информацией о сотрудничестве с российскими производителями микроэлектроники МЦСТ и Байкал.

Так, инженеры из Rockstar North уже освоили архитектуры российских процессоров и начали оптимизацию их следующего проекта «Grand Theft Auto 6» под них.

«Очень интересные решения применили россияне в своих процессорах, начиная от незаметной выгрузки данных из приватной сети пользователей до аппаратного дешифрования ключей электронных сообщений. Это нам очень помогло в реализации некоторых «шпионских миссий» нашей игры», — заявил продюсер Rockstar Лесли Бензис.

Издатель Take-two interactive уже предположил, что в России GTA 6 может эксклюзивно издаваться для компьютерных систем «Таволга».